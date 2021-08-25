Украина построила открытую миру финансовую систему, - Шевченко

Украина выбрала свой путь и построила современную финансовую систему, которая открыта для мира и интегрирована в мировую экономику. Для Национального банка этот выбор - безоговорочный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на поздравление с Днем независимости главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

За 30 лет финансовая система страны, по словам Шевченко, прошла много трансформаций и стала более прозрачной и открытой. Теперь этот путь будет проходить небанковский финансовый сектор, эта работа уже идет. Страна и ее финансовая система постоянно совершенствуются, уверен глава НБУ.

Он также отметил, что независимость страны - это и независимость Нацбанка и подобных институций, которые способны обеспечить бесперебойную работу государства и стабильность финансовой системы.

Так, надежная банковская система, по словам главы НБУ, стала одной из основ стабильности страны во время коронакризиса.

"За времена независимости перед Украиной возникало много вызовов: экономические кризисы, война, пандемия. Мы продолжаем доказывать, что Украина всегда несломленная и сильная, и навсегда останется свободным, независимым и соборным государством. Именно мы, украинцы, будем самостоятельно выбирать свой путь, как бы сложно ни было", - подчеркнул Шевченко.