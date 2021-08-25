Украина построила открытую миру финансовую систему, - Шевченко
Украина выбрала свой путь и построила современную финансовую систему, которая открыта для мира и интегрирована в мировую экономику. Для Национального банка этот выбор - безоговорочный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на поздравление с Днем независимости главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
За 30 лет финансовая система страны, по словам Шевченко, прошла много трансформаций и стала более прозрачной и открытой. Теперь этот путь будет проходить небанковский финансовый сектор, эта работа уже идет. Страна и ее финансовая система постоянно совершенствуются, уверен глава НБУ.
Он также отметил, что независимость страны - это и независимость Нацбанка и подобных институций, которые способны обеспечить бесперебойную работу государства и стабильность финансовой системы.
Так, надежная банковская система, по словам главы НБУ, стала одной из основ стабильности страны во время коронакризиса.
"За времена независимости перед Украиной возникало много вызовов: экономические кризисы, война, пандемия. Мы продолжаем доказывать, что Украина всегда несломленная и сильная, и навсегда останется свободным, независимым и соборным государством. Именно мы, украинцы, будем самостоятельно выбирать свой путь, как бы сложно ни было", - подчеркнул Шевченко.
Напомним, ранее Кирилл Шевченко заявил, что НБУ продолжит придерживаться политики инфляционного таргетирования. По словам главы НБУ, шесть лет применения этого механизма доказали, что он является более эффективным, чем фиксированный валютный курс.