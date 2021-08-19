Впровадивши інфляційне таргетування, Нацбанк забезпечив стійкий економічний розвиток, - Шевченко

Монетарний режим інфляційного таргетування, який Національний банк України запровадив 18 серпня 2015 року, довів свою ефективність, створивши фундамент для економічного розвитку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Нацбанку Кирила Шевченка після участі у круглому столі, присвяченому шостій річниці інфляційного таргетування в Україні.

"Ці шість років довели, що орієнтир НБУ саме на низьку та стабільну інфляцію, а не на фіксований валютний курс - ефективніший. Якщо порівняти коливання інфляції до запровадження інфляційного таргетування та після, то прогрес очевидний. Кредити здешевшали, кредитування зростає", - розповів Шевченко.

Станом на 1 січня 2021 року міжнародні резерви сягнули восьмирічного максимуму – понад 29 мільярдів доларів США, а гнучке курсоутворення зменшило вразливість економіки до криз. Також знизилася доларизація економіки, наприклад, доларизація депозитів за цей період скоротилася із 47% до 35%.

"Здійснено суттєвий прогрес у валютній лібералізації - усе це є фундаментом для стійкого економічного розвитку", - додав керівник НБУ.

Реалізація такої монетарної політики дозволяє НБУ не лише реагувати на поточні виклики, а й прораховувати довгострокові тенденції, пояснив Шевченко. За його словами, у відповідь на сучасні виклики, зокрема інноваційні та екологічні, Нацбанк бере участь у розробці низки інноваційних законопроєктів. Один з таких законів - "Про платіжні послуги". Також разом з Мінцифрою НБУ готує проєкт закону "Про віртуальні активи".

Окрім того, з іншими світовими центробанками обговорюється місце зелених фінансів у мандатах центральних банків. Вже стартувала робота над розвитком майбутнього ландшафту системи зелених фінансів в Україні.

"Разом з нашими міжнародними партнерами ми аналізуємо найкращі міжнародні практики для розробки Стратегії розвитку сталого фінансування, що плануємо фіналізувати у жовтні цього року. Крім того, ми розробляємо Концепцію регуляторних стимулів, яка повинна бути завершена у серпні", - резюмував Шевченко.