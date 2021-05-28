На Банковій не виключають референдум щодо реформи землі під час каденції Зеленського

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключає, що під час каденції Володимира Зеленського відбудеться референдум щодо реформи землі . За його словами, на референдум можуть винести питання права іноземців на володіння землею.

"Референдум - це основа трансформації держави, на якій наполягає Зеленський. Безумовно, такі фундаментальні рішення, як право користування землею в іноземців, ми винесемо на референдум. Але це не сьогодні", - сказав Подоляк.

Представник Банкової зазначив, що референдум можуть призначити в "будь-який момент".

"Це може рік бути, може півроку, залежить від того, як буде взагалі йти трансформація земельних відносин. Взагалі-то може (відбутися референдум до кінця каденції Зеленського - ред.), але я думаю, що до кінця першого терміну всі ці реформи будуть доведені до кінця", - зазначив він.