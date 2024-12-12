Под видом "єДопомоги": мошенники выманили у украинцев 100 тысяч гривен через фейковый сайт
Мошенники заманивали людей на фейковый сайт, похожий на "єДопомогу" и "кидали" их на деньги. Таким образом они обманули 8 украинцев на сумму почти 100 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса генерального прокурора.
Полиция разоблачила преступную группу, которая заманивала людей на фишинговый сайт под видом помощи от государства. Попав на такой сайт, пользователи теряли доступ к своим банковским счетам.
По данным следствия, в апреле 2024 года житель Кировоградской области разработал фейковый сайт оформления "єДопомоги". Кроме него, к мошенническому плану были привлечены: ранее судимый житель Ровенской области и несовершеннолетний житель Тернопольской области.
Ссылки на фейковый сайт мошенники размещали в социальных сетях и Google. Украинцы переходили по ссылке и вводили персональные регистрационные данные, которые содержат банковскую тайну. Таким образом злоумышленники получали полный доступ к интернет-банкингу и банковским счетам своих жертв. В основном, жертвами были жители Донецкой и Харьковской областей.
Следователи подтвердили факты преступлений участников организованной группы. В ходе обысков они изъяли их мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.
Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении по части 4 и части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. В частности, санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Полиция предупреждает об активизации преступников, которые создают фишинговые сайты, имитирующие официальные ресурсы, и рассылают сообщения с поддельными ссылками для "быстрого оформления помощи". Попав на такой сайт, пользователь может потерять доступ к своим банковским счетам или конфиденциальной информации.