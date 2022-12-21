Ситуация на валютном рынке ухудшилась: спрос на валюту вырос вдвое

На прошлой неделе (12-16 декабря) рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на фоне сокращения ее предложения обусловил более чем двукратный рост чистого спроса на иностранную валюту на межбанковском рынке по клиентским операциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Это, в свою очередь, определяло увеличение 4-ю неделю подряд интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты для сбалансирования рынка. За прошедшую неделю Национальный банк продал 841 млн долларов по сравнению с 583 млн долларов неделей ранее", - написал он.

Как отметил Данилишин, важным фактором поддержания сбалансированности валютного рынка является поступление международной финансовой помощи. Так, на этой неделе в государственный бюджет Украины поступили гранты в размере 2 млрд долларов от США, предоставленные через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

"Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий", - напомнил член Совета НБУ.

Также Украина получила от Канады 500 млн. канадских долларов (367 млн. долларов США) в соответствии с кредитным договором между Украиной и Канадой. Общая сумма кредита, предоставляемого на льготных условиях через административный счет Международного валютного фонда, составляет 1,95 млрд канадских долларов (1,432 млрд долларов США), сообщил Данилишин.