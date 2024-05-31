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Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора Украины

Украина, Пятница 31 мая 2024 09:48
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Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора Украины Фото: НБУ обнародовал опрос о системных рисках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По мнению руководителей финансовых учреждений, война с Россией по-прежнему является основным источником рисков в финансовом секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Опрос о системных рисках" НБУ за май 2024 года.

Вместе с тем в пятерку попали риски, связанные с притоком иностранного капитала (поднялся на две позиции выше по сравнению с ноябрем 2023 года), деятельности правоохранительных органов и судебной системы, а также мошенничества и кибернетических угроз.

Риск качества человеческого капитала в финансовом секторе существенно вырос еще в прошлом полугодии и попал в пятерку наибольших угроз.

Также заметно ужесточились риски защиты прав кредиторов и инвесторов (повышение на три позиции).

По мнению респондентов, ослабла роль рисков, связанных с динамикой мировых цен на сырье, качества законодательства и налоговой системы, инфляционных изменений.

Предрасположенность финучреждений к риску за последние полгода снова несколько повысилась. У 16% опрошенных склонность к риску за последние шесть месяцев уменьшилась. Большинство же опрошенных заявило о неизменности риск-аппетита.

Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора Украины

Опрос проводился с 7 по 21 мая 2024 года с участием руководителей 22 банков, 10 страховщиков и двух инвестиционных компаний. Представленные результаты основаны на полученных ответах респондентов и могут не совпадать с оценкой рисков финансовой системы Национальным банком Украины.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует, что активные боевые действия в Украине будут продолжаться в течение 2024 года.

НБУ предполагает снижение рисков безопасности и нормализацию условий для функционирования экономики на прогнозном горизонте. В то же время, НБУальтернативный сценарий развития экономики Украины в условиях длительной войны.

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