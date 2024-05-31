Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України

На думку керівників фінансових установ, війна з Росією і далі є основним джерелом ризиків у фінансовому секторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Опитування про системні ризики " НБУ за травень 2024 року.

Разом з тим до чільної п’ятірки потрапили ризики, пов’язані з припливом іноземного капіталу (піднявся на дві позиції вище порівняно з листопадом 2023 року), діяльності правоохоронних органів та судової системи, а також шахрайства та кібернетичних загроз.

Ризик якості людського капіталу у фінансовому секторі суттєво зріс ще в минулому півріччі і наразі потрапив до п’ятірки найбільших загроз.

Також помітно посилилися ризики захисту прав кредиторів та інвесторів (підвищення на три позиції).

Натомість, на думку респондентів, послабилася роль ризиків, пов’язаних із динамікою світових цін на сировину, якості законодавства та податкової системи, інфляційних змін.

Схильність фінустанов до ризику за останні пів року знову дещо підвищилася. У 16% опитаних схильність до ризику за останніх шість місяців зменшилася. Натомість більшість опитаних заявила про незмінність ризик-апетиту.

Опитування проводилося з 7 до 21 травня 2024 року за участю керівників 22 банків, 10 страховиків і двох інвестиційних компаній. Представлені результати ґрунтуються на отриманих відповідях респондентів і можуть не збігатися з оцінкою ризиків фінансової системи Національним банком України.