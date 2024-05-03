НБУ разработал альтернативный сценарий для экономики Украины в условиях длительной войны

НБУ предполагает снижение рисков безопасности и нормализацию условий для функционирования экономики на прогнозном горизонте. Учитывая высокий уровень неопределенности, НБУ рассматривает два сценария развития событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (апрель 2024 года).

В базовом сценарии нормализация условий функционирования экономики будет происходить быстрее и будет сопровождаться улучшением миграционной ситуации, потребительских и инвестиционных настроений. В то же время, отдельным сценарием рассматривается вариант более медленной нормализации.

Альтернативный сценарий прогноза предполагает, что в 2024-2025 годах будет продолжаться медленный рост ВВП Украины (около 3% ежегодно), что ускорится только в 2026 году (до 5,6%).

Восстановление промышленного производства от нанесенных повреждений и потерь по этому сценарию будет происходить медленнее, как восстановление посевных площадей. Негативное влияние на экономическую активность также будет иметь энергодефицит, который, однако, допускается неизменным по сравнению с базовым сценарием (около 5% в 2024-2025 годах).

Восстановлению будет способствовать дальнейшая адаптация экономики к рискам безопасности и рост реальных доходов населения, хотя и медленнее, чем по базовому сценарию, а также оживление внешнего спроса.

Влияние на курс гривны к доллару

По прогнозу НБУ, траектория инфляции будет похожа на базовый сценарий, однако это потребует более существенных затрат международных резервов. Потребительская инфляция временно ускорится в конце 2024 г. до 8,6%.

Дополнительно на инфляцию будет давить ослабление реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривны на фоне медленного возобновления конкурентоспособности экономики. Более медленная нормализация экономических процессов будет тормозить возобновление экспорта, приток иностранного инвестиционного и долгового капитала в частный сектор и генерировать больший спрос на наличную валюту.

"Для покрытия большего структурного дефицита на валютном рынке НБУ будет тратить большие объемы международных резервов. Поэтому, несмотря на более существенную внешнюю финансовую помощь, резервы останутся почти неизменными в 2024 году и будут уменьшаться в течение 2025-2026 годов до 33 млрд долларов", - говорится в отчете.