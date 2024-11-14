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Банки снижают ставки по кредитам и депозитам: какие предлагают проценты

Украина, Четверг 14 ноября 2024 15:28
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Банки снижают ставки по кредитам и депозитам: какие предлагают проценты Фото: Ставки по кредитам и депозитам в Украине падают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В III квартале 2024 года банки Украины снижали ставки по депозитам и кредитам. Средняя ставка по депозитам для населения составляет 9,6% годовых, по кредитам - 28,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (III квартал 2024 года).

Как отмечается в обзоре, в ІІІ квартале учетная ставка НБУ сохранялась на уровне 13,0% годовых, как и ставка по депозитным сертификатам "овернайт". Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ снизилась до 15,5% годовых. В сентябре НБУ повысил требования к обязательному резервированию средств на текущих счетах.

Ставки по депозитам

В целом понижение ставок по средствам населения незначительно замедлилось. По новым гривневым соглашениям (включая средства по требованию) ставка за квартал снизилась на 0,6 п.п. до 9,6% годовых; по годовым вкладам физических лиц по показателю UIRD - на 0,3 п.п. до 12,9% годовых. Спред между 12-месячными и 3-месячными депозитами уже больше года остается мизерным.

Банки снижают ставки по кредитам и депозитам: какие предлагают проценты

По данным НБУ, ставки по привлеченным средствам бизнеса несколько снизились в течение июля-августа и вернулись до 8,5% годовых в сентябре.

Банки снижают ставки по кредитам и депозитам: какие предлагают проценты

Ставки по кредитам

Рыночные ставки по гривневым кредитам стабилизировались: для бизнеса – около 15% годовых, для населения – несколько ниже 28% годовых. Ставки по новым кредитам крупным компаниям оставались ниже, чем для МСП.

Банки снижают ставки по кредитам и депозитам: какие предлагают проценты

Прогнозы ставок

Напомним, в ІV квартале 2024 года банки Украины ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций. Однако оценки банков более сдержанны, чем в первые два квартала этого года.

В ІV квартале 2024 года банки Украины ожидают роста спроса на все виды розничных кредитов. Банки планируют смягчать кредитные стандарты для потребительских кредитов.

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