ua en ru
Вт, 29 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Банки увеличат кредитование населения и снизят требования к заемщикам

Украина, Вторник 29 октября 2024 14:11
UA EN RU
Банки увеличат кредитование населения и снизят требования к заемщикам Фото: кредиты будут дешевле (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В IV квартале 2024 года банки Украины ожидают роста спроса на все виды розничных кредитов. Банки планируют смягчать кредитные стандарты для потребительских кредитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос об условиях банковского кредитования НБУ (IV квартал 2024 года).

По данным опроса, спрос населения на ссуды рос три квартала подряд, в ІІІ квартале - больше всего на потребительские кредиты. Основными факторами повышения спроса на розничные кредиты были лучшие потребительские настроения и более низкие процентные ставки. Рост расходов на товары долгосрочного пользования подпитывал спрос на потребительские кредиты. Отдельные банки сообщили о более низком спросе на кредиты из-за оживления банковской конкуренции.

Банки увеличат кредитование населения и снизят требования к заемщикам

В ІІІ квартале финучреждения в дальнейшем смягчали стандарты кредитования для населения. Этому в первую очередь способствовало повышение общей конкуренции. Позитивные ожидания платежеспособности клиентов способствовали смягчению кредитных стандартов для потребительских кредитов. В то же время ухудшение инфляционных и курсовых ожиданий несколько сдерживало ослабление стандартов для ипотеки.

В ІІІ квартале уровень одобрения заявок на потребительские кредиты вырос. В то же время банки снизили стоимость кредитов населению. Для потребительских кредитов финучреждения увеличили размер ссуд.

Текущий опрос об условиях банковского кредитования проводился с 16 сентября по 7 октября 2024 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

По данным НБУ, средняя ставка по кредитам для населения в сентябре 2024 составила 33,8%.

По данным опроса НБУ, в ІV квартале 2024 года банки Украины ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Банки
NEWS
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
DAILY
Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов