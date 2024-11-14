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Банки знижують ставки за кредитами та депозитами: які пропонують відсотки

Україна, Четвер 14 листопада 2024 15:28
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Банки знижують ставки за кредитами та депозитами: які пропонують відсотки Фото: Ставки за кредитами та депозитами в Україні падають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом III кварталу 2024 року банки України знижували ставки за депозитами та кредитами. Середня ставка за депозитами для населення становить 9,6% річних, за кредитами - 28,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (III квартал 2024 року).

Як зазначається в огляді, у ІІІ кварталі облікова ставка НБУ зберігалася на рівні 13,0% річних, як і ставка за депозитними сертифікатами "овернайт". Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ знизилася до 15,5% річних. Водночас у вересні НБУ підвищив вимоги до обов’язкового резервування коштів на поточних рахунках.

Ставки за депозитами

У цілому зниження ставок за коштами населення незначно уповільнилося. За новими гривневими угодами (включно з коштами на вимогу) ставка за квартал знизилася на 0,6 в. п. до 9,6% річних; за річними вкладами фізичних осіб за показником UIRD - на 0,3 в. п. до 12,9% річних. Спред між 12-місячними та 3-місячними депозитами вже понад рік залишається мізерним.

Банки знижують ставки за кредитами та депозитами: які пропонують відсотки

За даними НБУ, ставки за залученими коштами бізнесу дещо знизилися впродовж липня-серпня та повернулися до 8,5% річних у вересні.

Банки знижують ставки за кредитами та депозитами: які пропонують відсотки

Ставки за кредитами

Ринкові ставки за гривневими кредитами стабілізувалися: для бізнесу - близько 15% річних, для населення - дещо нижче 28% річних. Ставки за новими кредитами великим підприємствам залишалися нижчими, ніж для МСП.

Банки знижують ставки за кредитами та депозитами: які пропонують відсотки

Прогнози ставок

Нагадаємо, у ІV кварталі 2024 року банки України очікують зниження вартості депозитів і для домогосподарств, і для корпорацій. Однак оцінки банків стриманіші, ніж у перші два квартали цього року.

У ІV кварталі 2024 року банки України очікують зростання попиту на всі види роздрібних кредитів. Банки планують пом’якшувати кредитні стандарти для споживчих кредитів.

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