Банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину до максимума с начала года

При этом банки ввезли за сентябрь 1,075 млрд наличных долларов, что на 27,9% больше, чем в августе(840,8 млн долларов). Это максимальный объем с февраля текущего года.

Объем наличных евро упал до 229,6 млн долларов в эквиваленте (243,9 млн в августе).

По данным НБУ, за сентябрь из Украины вывезли валюты на 108,5 млн долларов.

Спрос на валюту

Ранее НБУ отмечал рост спроса на валюту как на межбанковском, так и на наличном рынке.

В частности, НБУ в сентябре 2024 года продал на межбанковском валютном 3,214 млрд долларов, что на 19,9% больше, чем в августе (2,679 млрд долларов).

Население Украины в августе 2024 года купило в банках 1,096 млрд долларов.. Объем покупки вырос на 40,4% по сравнению с августом, когда украинцы купили 780,8 млн долларов.

Курс доллара на наличном рынке в сентябре колебался около уровня от 41,50 гривен. В целом за месяц курс вырос на 15 копеек до 41,55 грн/доллар.

Валютные резервы украинцев

По данным НБУ, за январь-август 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 10,3 млрд долларов. За август объем вырос на 1,3 млрд долларов. Всего на руках у населения и бизнеса может быть порядка 130 млрд долларов.

Как заявил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, с начала 2024 года чистая покупка населением Украины валюты достигла 8,2 млрд долларов. Это составляет почти треть объема международной помощи Украине.

"В рамках фиксированного курса населения еще сомневалось в какой валюте ему хранить денежные активы, а теперь похоже оно четко определилось. В 2024 году население предпочитает валютные активы по сравнению с гривневыми в пропорции 15 к 1", - добавил бывший глава Совета НБУ.