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ПриватБанк запровадив кредитні канікули для бізнесу

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Україна, Неділя 27 лютого 2022 14:01
ПриватБанк запровадив кредитні канікули для бізнесу Фото: ПриватБанк ввів кредитні канікули для бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк в умовах воєнного стану оголосив з 1 березня до 1 червня 2022 року кредитні канікули бізнес-клієнтам. Це стосується договорів, за якими не було прострочення або строк прострочення складає не більше 90 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, яке зробив прес-секретар банка Олег Серга у Facebook.

За його даними, клієнти зможуть користуватися "Кредитним лімітом на рахунок", "Овердрафтом" (бланковий), "Кредитним лімітом "Підприємницький" в межах суми боргу на 24 лютого 2022 року.

Раніше ПриватБанк повідомляв, що онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7. Відділення ПриватБанку працюють в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.

Крім того, строк дії карток ПриватБанку автоматично подовжено на 180 днів.

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