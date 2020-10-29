Банки України скоротили прибуток більш ніж на 20% через кризу

Прибуток українських банків в січні-вересні 2020 року склав 37,604 млрд грн. Це на 22,2% менше, ніж роком раніше (48,351 млрд грн).

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-вересень 2020 року склали 189,535 млрд грн, тоді як витрати 151,930 млрд грн.

З початку року банки сформували 20,854 млрд грн резервів під можливі збитки, в той час як у минулому році - 8,296 млрд грн.

Зазначимо, рейтинг по прибутковості у січні-вересні 2020 року очолює державний ПриватБанк, який заробив 21,191 млрд гривень. За даними НБУ, на другому місці також державний Ощадбанк - 4,900 млрд гривень, на третьому - банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 3,338 млрд гривень.

Нагадаємо, за даними НБУ, в січні-серпні 2020 року прибуток українських банків склав 32,641 млрд грн, що на 26,3% менше, ніж роком раніше (44,294 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, чотири банки державного сектора у першому півріччі 2020 року отримали прибуток у розмірі 16,15 млрд грн, що на 17% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (19,55 млрд грн).