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Українські банки збільшили прибуток

Київ, Середа 23 вересня 2020 11:59
Українські банки збільшили прибуток
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2020 року прибуток українських банків склав 4,252 млрд грн. Банківська система залишається прибутковою другий місяць поспіль після отриманих у червні збитків на суму 5,174 млрд грн.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, в січні-серпні 2020 року прибуток українських банків склав 32,641 млрд грн, що на 26,3% менше, ніж роком раніше (44,294 млрд грн).

Українські банки збільшили прибуток

Доходи банків за січень-серпень 2020 року склали 168,992 млрд грн, тоді як витрати 136,351 млрд грн.

З початку року банки сформували 20,403 млрд грн резервів під можливі збитки, в той час як у минулому році - 7,980 млрд грн.

Українські банки збільшили прибуток

Нагадаємо, в січні-липні 2020 року прибуток українських банкі склав 28,389 млрд грн, що на 22,7% менше, ніж роком раніше (36,727 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, чотири банки державного сектора у першому півріччі 2020 року отримали прибуток у розмірі 16,15 млрд грн, що на 17% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (19,55 млрд грн).

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