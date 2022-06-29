Індійські компанії оплачують російське вугілля китайськими юанями, - Reuters

Найбільший виробник цементу в Індії, компанія UltraTech Cement імпортує партію російського вугілля і оплачує її за допомогою Китайських юанів. Трейдери кажуть, може стати більш поширеним явищем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з митним документом, UltraTech доставляє 157 тисяч тонн вугілля від російського виробника СУЕК, який був занурений на суховантаж MV Mangas з Далекосхідного порту Ваніно. Вартість вантажу оцінюється в 172,6 млн юанів (25,8 млн доларів).

Два джерела, знайомі з ситуацією, заявили, що продаж вантажу був організований підрозділом СУЕК, що базується в Дубаї, додавши, що інші компанії також розмістили замовлення на російське вугілля, розплачуючись в юанях.

Більш широке використання юаня для розрахунків може допомогти захистити Москву від наслідків західних санкцій, введених проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, і підтримати прагнення Пекіна до подальшої інтернаціоналізації валюти і ослаблення домінування долара США у світовій торгівлі.

"Це важливий крок. За останні 25 років моєї кар'єри я ніколи не чув, щоб будь-яка Індійська організація платила в юанях за міжнародну торгівлю. По суті, це обхід долара США", - сказав Сінгапурський валютний трейдер.

Продаж підкреслює, як Індія підтримує торговельні зв'язки з Росією за такими товарами, як нафта і вугілля, незважаючи на західні санкції. У Індії давні політичні зв'язки і зв'язки в сфері безпеки з Росією, і вона утримується від засудження вторгнення в Україну.