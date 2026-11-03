Гривна начала укрепляться: НБУ объяснил причины колебаний курса и ситуацию с наличкой

Ситуация на валютном рынке остается под контролем НБУ. Гривна начала укрепляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины в Facebook .

Ситуация на валютном рынке в начале ноября

Как отметили в Нацбанке, в первые дни ноября спрос на валюту вырос из-за увеличения бюджетных расходов на оборону и безопасность. Также традиционно в начале месяца повысился спрос со стороны граждан, в частности, из-за обновления ежемесячных лимитов на покупку валюты.

В то же время предложение иностранной валюты было ограничено из-за массового возмещения НДС в конце октября. Российские обстрелы также помешали сезонному росту экспорта, поэтому аграрный и металлургический секторы продавали меньше валюты. На фоне этого гривна иногда слабела по отношению к доллару.

Меры НБУ и ситуация с наличными

В НБУ заявили об оперативной реакции на расширение разницы между официальным курсом и курсом продаж в банках:

регулятор провел консультации с участниками рынка;

3 ноября были проведены превентивные операции по обмену безналичной валюты на наличную для подкрепления касс банков.

Эти меры доказали отсутствие дефицита наличной валюты. Заявленное НБУ предложение доллара (100 млн долларов) и евро (100 млн евро) существенно превысило реальный спрос банков, которые выкупили всего 14 млн долларов, а евро вообще не пользовалось спросом.

Чтобы поддержать ликвидность и удовлетворить потребности украинцев НБУ планирует повторить такие же операции 4 ноября.

Международные резервы

Национальный банк отмечает, что объемов международных резервов вполне достаточно для сохранения устойчивости рынка. По состоянию на 1 октября 2026 года они составляли 47,1 млрд долларов и продолжили расти в октябре, тогда как в начале полномасштабного вторжения этот показатель был менее 30 млрд долларов.

Курс доллара в обменниках

Стоит заметить, что по состоянию на вечер 3 ноября курс продажи доллара в обменниках резко упал, свидетельствуют данные портала Минфин.

Если накануне его продавали по курсу более 47 грн/доллар, то сегодня стоимость американской валюты снизилась до 46,5 грн/доллар.