Банки и НБУ подписали меморандум о расширении кредитования предприятий ОПК

Главное:

По инициативе Национального банка Украины крупнейшие банки подписали Меморандум о содействии расширению доступа к финансированию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Документ объединил 23 банка различных форм собственности, на которые приходится более 75% чистых активов банковской системы.

Меморандум формирует единую практическую рамку для кредитования ОПК и предусматривает несколько моделей участия банков - в частности консорциумное финансирование крупных проектов, прямое кредитование производителей вооружения, финансирование товаров двойного назначения и поддержку малого и среднего бизнеса в отрасли.

Отдельно документ предусматривает более гибкий подход к оценке рисков и залогов. Банки декларируют готовность частично отказываться от требования "твердого залога" и шире использовать инструменты гарантий, страхования и имущественных прав.

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что регулятор уже работает над стандартизацией подходов к консорциумному кредитованию и адаптацией регуляторных требований. По его словам, финансирование оборонного сектора уже демонстрирует динамичный рост - прирост кредитов и гарантий в 2025 году превысил 60 млрд грн.

В Министерстве обороны подчеркивают, что эффективное финансирование ОПК является критически важным для обороноспособности государства. Там отмечают необходимость партнерства между государством, банками и предприятиями для своевременного обеспечения потребностей Вооруженных сил.

Координацию подготовки меморандума осуществили Национальная ассоциация банков Украины и Ассоциация украинских банков. Участники договорились отслеживать выполнение договоренностей ежеквартально и расширять участие финансовых учреждений в поддержке отрасли.