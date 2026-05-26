RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Банки и НБУ подписали меморандум о расширении кредитования предприятий ОПК

13:50 26.05.2026 Вт
2 мин
Документ объединяет 23 банка и предусматривает новые подходы к финансированию оборонной промышленности и упрощение доступа к кредитам
aimg Анастасия Мацепа
Фото: подписан меморандум в НБУ по финансированию оборонно-промышленного комплекса (Getty Images)

Крупнейшие банки Украины по инициативе Национального банка подписали меморандум, который должен расширить доступ предприятий оборонно-промышленного комплекса к финансированию и сформировать новые подходы к кредитованию критически важной для государства отрасли.

Главное:

  • К меморандуму присоединились 23 банка, которые контролируют более 75% чистых активов банковской системы.
  • Документ предусматривает различные модели финансирования ОПК - от крупных консорциумных кредитов до поддержки малого бизнеса в оборонной сфере.
  • Банки декларируют более гибкий подход к залогам и ценообразованию кредитов для предприятий ОПК.
  • По данным НБУ, объем кредитов и гарантий для отрасли в 2025 году уже превысил 60 млрд грн.
  • Участники договорились о регулярном мониторинге выполнения обязательств и привлечении более широкого круга финансовых учреждений.

По инициативе Национального банка Украины крупнейшие банки подписали Меморандум о содействии расширению доступа к финансированию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Документ объединил 23 банка различных форм собственности, на которые приходится более 75% чистых активов банковской системы.

Меморандум формирует единую практическую рамку для кредитования ОПК и предусматривает несколько моделей участия банков - в частности консорциумное финансирование крупных проектов, прямое кредитование производителей вооружения, финансирование товаров двойного назначения и поддержку малого и среднего бизнеса в отрасли.

Отдельно документ предусматривает более гибкий подход к оценке рисков и залогов. Банки декларируют готовность частично отказываться от требования "твердого залога" и шире использовать инструменты гарантий, страхования и имущественных прав.

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что регулятор уже работает над стандартизацией подходов к консорциумному кредитованию и адаптацией регуляторных требований. По его словам, финансирование оборонного сектора уже демонстрирует динамичный рост - прирост кредитов и гарантий в 2025 году превысил 60 млрд грн.

В Министерстве обороны подчеркивают, что эффективное финансирование ОПК является критически важным для обороноспособности государства. Там отмечают необходимость партнерства между государством, банками и предприятиями для своевременного обеспечения потребностей Вооруженных сил.

Координацию подготовки меморандума осуществили Национальная ассоциация банков Украины и Ассоциация украинских банков. Участники договорились отслеживать выполнение договоренностей ежеквартально и расширять участие финансовых учреждений в поддержке отрасли.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк УкраиныОПКБанки