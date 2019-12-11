Банки зберегли кредитні ставки для населення вище 35%

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в листопаді 2019 року в національній валюті становили 35,7% річних, що на 0,4 в. п. нижче ніж у жовтні (36,1%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 1,7 в. п. до 6,7% річних.

Ставки за гривневими кредитамидля підприємств в листопаді знизилися з 17,0% до 15,9% річних, за валютним збереглися на рівні 4,3%.

Кредитний портфель банків за місяць зменшився на 1,4% до 997 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 0,7% - до 209 млрд грн, підприємств - на 1,6% до 784 млрд грн.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних з 25 жовтня 2019 року.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми, щоб стимулювати українців за кордоном повертатися в країну. За його словами, поверненці будуть отримувати кредити під 5% річних.