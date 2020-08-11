Банки знизили кредитні ставки для населення

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в липні 2020 року в національній валюті становили 35,6% річних. Це на 0,7 в.п. нижче, ніж у червні (36,3%).

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 0,3 в.п. до 6,7% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств в липні знизилися з 10,0% до 9,3% річних, за валютним зросли з 5,1% до 5,4%.

Кредитний портфель банків за місяць виріс на 2,1% до 1 013 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 1,3% до 214 млрд грн, підприємств - зріс на 2,3% до 792 млрд грн.

Зазначимо, за даними НБУ, банки під час карантину скоротили кредитування і вклали кошти в ОВДП.

Чистий корпоративний портфель скоротився за II квартал 2020 року на 6,3% в гривні і на 3,6% - в іноземних валютах.

Нагадаємо, українські банки очікують, що в III кварталі 2020 року відновиться попит на кредити з боку як населення, так і бізнесу, а умови кредитування пом'якшаться, водночас якість кредитних портфелів погіршиться.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2020 року в національній валюті становили 36,3% річних, що на 0,6 п. п. нижче, ніж у травні (36,9%).