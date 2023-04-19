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Банки повысили ипотечные ставки и кредитуют только по госпрограммам, - НБУ

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Украина, Среда 19 апреля 2023 12:31
Банки повысили ипотечные ставки и кредитуют только по госпрограммам, - НБУ Фото: банки кредитуют покупку жилья только на вторичном рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в Украине в феврале 2023 года составила 8,3%. Ставка выросла по сравнению с январем (7,5%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины (НБУ), проведенный среди коммерческих банков.

Банки Украины в феврале 2023 года выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 млн гривен. Это в 3,3 раза меньше, чем в феврале прошлого года (553 млн гривен).

О выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали четыре банка, преимущественно кредитовавших в рамках государственных программ поддержки кредитования исключительно на вторичном рынке недвижимости. Год назад в феврале 2022 года ипотеку выдавали 13 банков.

Напомним, банки Украины в 2022 году выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд гривен. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

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