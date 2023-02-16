Ипотечное кредитование постепенно возобновляется: в НБУ назвали основную причину

Банки Украины в 2022 году выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд гривен. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины ( НБУ ), проведенный среди коммерческих банков.

По данным НБУ, подавляющая часть ипотечных кредитов в 2022 году - две трети по количеству договоров - были предоставлены в январе-феврале до начала полномасштабной военной агрессии РФ.

В марте-мае ипотечные кредиты не предоставлялись вообще, летом выдачи были единичными.

С сентября же ипотека начала постепенно восстанавливаться, прежде всего благодаря государственным программам поддержки кредитования "Доступная ипотека" и "єОселя". В рамках этих программ заемщики могут получить ипотечные кредиты по сниженным процентным ставкам 7% и 3% годовых соответственно, отметили в пресс-службе.

В сентябре-ноябре 2022 года банки выдали 252 ипотечных кредита на общую сумму почти в 280 млн гривен, а в декабре - 405 кредитов на 500 млн гривен. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабной войны. О выдаче новой ипотеки в декабре проинформировали четыре банка.

Банки во время войны кредитуют покупку жилья почти исключительно на вторичном рынке недвижимости: доля заключенных ипотечных договоров в этом сегменте составила 99% всех новых ипотечных кредитов в июне-декабре 2022 года.

Ежемесячные результаты опроса банков - самооценка банками собственных ипотечных портфелей. Поэтому они могут не совпадать с официальной статистикой, размещенной на сайте НБУ.