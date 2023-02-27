Банки РФ значительно приуменьшают влияние санкций, которые недавно против них ввели, - Reuters

Соединенные Штаты и Великобритания на прошлой неделе добавили несколько российских банков в список санкций, а Европейский союз отключил еще несколько банков из глобальной системы оплаты SWIFT.

"Попавшие под санкции на прошлой неделе отреагировали в значительной степени спокойно: некоторые говорят, что нарушения будут ограниченными, а другие ограничивают сделки с иностранной валютой или прекращают торговлю евро на брокерских счетах", - говорится в материале.

Отмечается, что за последний год проделана большая работа по снижению операционных рисков и созданию резервов. Санкции в основном нанесли ущерб россиянам, желающим уехать за границу или иметь иностранную валюту. Ограничения на платежи в иностранной валюте были лишены крупнейших банков второго уровня конкурентного преимущества перед крупными государственными банками.

"В будущем это может поднять вопрос о добровольной и принудительной консолидации сектора", - добавили напоследок.