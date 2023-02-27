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Банки РФ значно применшують вплив санкцій, які нещодавно проти них запровадили, - Reuters

Фото: Банки РФ значно применшують вплив санкцій, які нещодавно проти них запровадили, (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські банки та політики значно применшують вплив санкцій, які нещодавно запровадили проти російських кредиторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сполучені Штати та Великобританія минулого тижня додали кілька російських банків до списку санкцій, а Європейський союз відключив ще кілька банків із глобальної системи оплати SWIFT.

"Ті, хто потрапив під санкції минулого тижня, відреагували значною мірою спокійно: деякі кажуть, що порушення будуть обмеженими, а інші обмежують операції з іноземною валютою або припиняють торгівлю євро на брокерських рахунках", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за останній рік проведено велику роботу зі зниження операційних ризиків та створення резервів. Санкції в основному завдали збитків росіянам, які бажають виїхати за кордон або мати іноземну валюту. Обмеження на платежі в іноземній валюті позбавили найбільших банків другого рівня конкурентної переваги перед великими державними банками.

"У майбутньому це може порушити питання про добровільну та примусову консолідацію сектору", - додали наостанок.

Нагадаємо, що у суботу, 25 лютого, Європейський Союз запровадив санкції проти трьох приватних банків Росії.

У п'ятницю, 24 лютого, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили мінімум 10 банків.

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