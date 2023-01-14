ua ru
Сб, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Банки за 2022 год повысили ставки для населения: сколько стоит кредит

Новина українською →
Украина, Суббота 14 января 2023 09:49
Банки за 2022 год повысили ставки для населения: сколько стоит кредит Фото: банки повысили ставки по кредитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2022 года в национальной валюте составляли 35,1% годовых. По сравнению с декабрем 2021 года ставки выросли 1,4 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 5,5% до 6,4% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за 2022 год выросли с 9,1% до 20,1% годовых, по валютным выросли с 4,1% до 5,2%.

Банки за 2022 год повысили ставки для населения: сколько стоит кредит

Кредитный портфель банков за 2022 год сократился на 3,5% до 1 008 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 13,6% до 210 млрд гривен, предприятий сократился на 0,2% до 773 млрд гривен.

Банки за 2022 год повысили ставки для населения: сколько стоит кредит

Напомним, чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-ноябре 2022 года составила 19,429 млрд гривен. Прибыль банков росла пятый месяц подряд.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки
NEWS
ПВО и 530 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
ПВО и 530 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам