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Банки, нафта і калій: ЄС погодив секторальні санкції проти Білорусі

Автор: РБК-Україна

Європейський союз погодив секторальні санкції проти Білорусі. Вони торкнуться калійної промисловості, нафти та банківського сектору.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Стало зрозуміло, що існує угода про секторальні санкції ЄС щодо Білорусі за трьома сферами - калійні добрива, банківська справа і нафта - з політичним "зеленим світлом" на раді у закордонних справах в понеділок. Має фіналізуватися найближчими днями", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні посли країн Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі. До нього потрапили відповідальні за інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича. Офіційне рішення буде опубліковано 21 червня.

До цього Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою запровадити секторальні санкції проти Білорусі, які зачіпають торгівлю сирою нафтою і нафтовими продуктами, калійну, сталеливарну і деревообробну промисловість. А також відключити країну від систему міжнародних платежів SWIFT.

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