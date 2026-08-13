Банки могут усилить надзор за операциями с валютой: что рекомендует НБУ

Национальный банк обратил внимание на случаи, когда клиенты могут намеренно распределять сделки или привлекать других людей во избежание установленных требований. Регулятор рекомендовал банкам усилить контроль и анализировать не только отдельные операции, но и поведение клиентов в совокупности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Лига Закон".
При надзоре Национальный банк выявил случаи структурирования валютных операций - то есть их разделения на несколько меньших операций во избежание установленных законодательством требований.
В частности, речь идет о проведении нескольких валютно-обменных операций на суммы до 400 тысяч гривен в эквиваленте в течение короткого промежутка времени.
Еще одним признаком риска НБУ назвал распределение сделок между несколькими связанными лицами.
Таким образом, банки должны обращать внимание не только на размер каждой отдельной операции, но и на то, как они связаны между собой и кто их проводит.
Регулятор также обратил внимание банков на ряд других обстоятельств, которые могут свидетельствовать о подозрительном характере валютно-обменных операций.
Среди них:
передача наличных, телефонов или других вещей между клиентами;
использование третьих лиц для проведения операций;
вовлечение в такие действия несовершеннолетних;
попытки скрыть внешность при проведении валютно-обменной операции.
При этом наличие отдельного такого признака само по себе не означает автоматического возбуждения. Речь идет об обстоятельствах, которые банки должны учитывать при оценке операций в рамках финансового мониторинга.
Отдельно НБУ отметил важность видеозаписей из отделений банков.
По записям можно установить обстоятельства проведения операции, проследить движение наличных денег и проверить, соответствует ли фактическое поведение клиентов информации, указанной в документах.
В то же время, регулятор зафиксировал случаи, когда банки не предоставляли видеозаписи на запросы НБУ или передавали их лишь частично.
В связи с этим Национальный банк рекомендовал банкам усилить внутренний контроль за валютно-обменными операциями, регулярно просматривать видеозаписи из отделений и контролировать работу кассиров.
Кроме того, банкам советуют дополнительно обучать работников выявлять признаки подозрительных сделок.