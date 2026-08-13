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Банки могут усилить надзор за операциями с валютой: что рекомендует НБУ

07:31 13.08.2026 Чт
2 мин
На каких людей НБУ рекомендует обращать внимание банкам?
aimg Филипп Бойко
Фото: обмен валют (Виталий Носач/РБК-Украина)

Национальный банк обратил внимание на случаи, когда клиенты могут намеренно распределять сделки или привлекать других людей во избежание установленных требований. Регулятор рекомендовал банкам усилить контроль и анализировать не только отдельные операции, но и поведение клиентов в совокупности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Лига Закон".

При надзоре Национальный банк выявил случаи структурирования валютных операций - то есть их разделения на несколько меньших операций во избежание установленных законодательством требований.

В частности, речь идет о проведении нескольких валютно-обменных операций на суммы до 400 тысяч гривен в эквиваленте в течение короткого промежутка времени.

Еще одним признаком риска НБУ назвал распределение сделок между несколькими связанными лицами.

Таким образом, банки должны обращать внимание не только на размер каждой отдельной операции, но и на то, как они связаны между собой и кто их проводит.

НБУ назвал дополнительные признаки рискового поведения

Регулятор также обратил внимание банков на ряд других обстоятельств, которые могут свидетельствовать о подозрительном характере валютно-обменных операций.

Среди них:

  • передача наличных, телефонов или других вещей между клиентами;

  • использование третьих лиц для проведения операций;

  • вовлечение в такие действия несовершеннолетних;

  • попытки скрыть внешность при проведении валютно-обменной операции.

При этом наличие отдельного такого признака само по себе не означает автоматического возбуждения. Речь идет об обстоятельствах, которые банки должны учитывать при оценке операций в рамках финансового мониторинга.

Банкам рекомендуют внимательнее просматривать видео

Отдельно НБУ отметил важность видеозаписей из отделений банков.

По записям можно установить обстоятельства проведения операции, проследить движение наличных денег и проверить, соответствует ли фактическое поведение клиентов информации, указанной в документах.

В то же время, регулятор зафиксировал случаи, когда банки не предоставляли видеозаписи на запросы НБУ или передавали их лишь частично.

В связи с этим Национальный банк рекомендовал банкам усилить внутренний контроль за валютно-обменными операциями, регулярно просматривать видеозаписи из отделений и контролировать работу кассиров.

Кроме того, банкам советуют дополнительно обучать работников выявлять признаки подозрительных сделок.

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