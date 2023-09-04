ua en ru
Пн, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Банки Китая предоставляют РФ миллиардные ссуды из-за оттока западных кредиторов, - FT

Понедельник 04 сентября 2023 07:39
UA EN RU
Банки Китая предоставляют РФ миллиардные ссуды из-за оттока западных кредиторов, - FT Фото: штаб-квартира китайского банка Bank of China в Пекине (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Крупнейшие банки Китая предоставляют РФ миллиарды долларов ссуды, так как международные санкции в отношении нее из-за полномасштабной войны против Украины вынуждают западных кредиторов покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как говорится в публикации, после широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года западные регуляторы стали применять жесткие меры в отношении страны-агрессора, вводя санкции и призывая банковские учреждения прекратить операции с Москвой. Теперь китайские кредиторы восполняют появившийся "пробел".

Проанализированные специалистами Киевской школы экономики для газеты данные указывают, что четыре крупнейших банка КНР увеличили в 4 раза свое влияние на российский банковский сектор с февраля-марта прошлого года

Речь идет о таких банках, как Bank of China Ltd., Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. и Agricultural Bank of China Ltd. Они имели совокупное влияние на РФ в начале 2022 года на 2,2 миллиарда долларов, но до конца марта этого года данный показатель увеличился почти до 10 миллиардов долларов, о чем свидетельствуют данные Центробанка России.

Как отметил заместитель директора по развитию Киевской Школы экономики Андрей Оноприенко, кредиты банков Китая российским банкам и кредитным организациям, которые по большей части представляют собой замену долларов и евро юанем, показывают, что "санкции делают свое дело".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай банки
NEWS
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: ПВО уничтожила 22 цели, есть раненые
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: ПВО уничтожила 22 цели, есть раненые
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта