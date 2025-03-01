Банк в США случайно зачислил клиенту 81 триллион долларов

Citigroup зачислил на счет клиента 81 трлн долларов, хотя намеревался отправить только 280 долларов.

Ошибочный внутренний перевод произошел в апреле прошлого года, но ранее о нем не сообщалось. Данный платеж пропустили как работник отдела платежей, так и второй сотрудник, назначенный проверять транзакцию перед тем, как она была одобрена для обработки в начале рабочего дня следующего дня.

Третий работник обнаружил проблему с остатками на банковских счетах, зафиксировав платеж через 90 минут после его проведения. Издание сообщает, что платеж все же был отменен, но через несколько часов.

Ошибочная выплата Citi Revlon привела к увольнению тогдашнего исполнительного директора Майкла Корбата, крупным штрафам и наложению регуляторных предписаний, которые требовали от банка исправить ситуацию.