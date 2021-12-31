В Іспанії банк помилково перерахував клієнтам 175 млн доларів на Різдво
25 грудня великий іспанський банк Santander помилково продублювала перекази 75 тисячам працівникам з 2 тисяч британських компаній. Сумарно вони отримали 175 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
"Нам дуже шкода, що через технічну проблему деякі платежі від наших корпоративних клієнтів були помилково продубльовані на рахунки одержувачів", - прокоментували ситуацію в Santander.
На сьогоднішній день банк займається поверненням коштів. Гроші були перераховані на рахунки у таких банках: Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank та Virgin Money. Деякі клієнти могли вже витратити кошти.
Платежі здійснювалися з власних резервів Santander. Внаслідок помилки клієнти банку не постраждали.
Нагадаємо, у США банківська помилка призвела до того, що чоловікові виставили рахунок на оплату трильйонного боргу.