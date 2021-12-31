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В Іспанії банк помилково перерахував клієнтам 175 млн доларів на Різдво

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Іспанія, П'ятниця 31 грудня 2021 09:59
В Іспанії банк помилково перерахував клієнтам 175 млн доларів на Різдво Фото: в Іспанії банк помилився з переказом грошей (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

25 грудня великий іспанський банк Santander помилково продублювала перекази 75 тисячам працівникам з 2 тисяч британських компаній. Сумарно вони отримали 175 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

"Нам дуже шкода, що через технічну проблему деякі платежі від наших корпоративних клієнтів були помилково продубльовані на рахунки одержувачів", - прокоментували ситуацію в Santander.

На сьогоднішній день банк займається поверненням коштів. Гроші були перераховані на рахунки у таких банках: Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank та Virgin Money. Деякі клієнти могли вже витратити кошти.

Платежі здійснювалися з власних резервів Santander. Внаслідок помилки клієнти банку не постраждали.

Нагадаємо, у США банківська помилка призвела до того, що чоловікові виставили рахунок на оплату трильйонного боргу.

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