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Крупнейшая в мире инвесткомпания будет консультировать Украину

Новина українською →
Украина, Пятница 11 ноября 2022 10:18
Крупнейшая в мире инвесткомпания будет консультировать Украину Фото: BlackRock будет консультировать Украину (www.me.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики Украины и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали Меморандум о взаимопонимании и мобилизации инвестиций в ключевые секторы украинской экономики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

По данным пресс-службы, подписанное 10 ноября 2022 года в Вашингтоне соглашение предусматривает, что департамент BlackRock будет консультировать Минэкономики по поводу создания дорожной карты внедрения инвестиционной платформы, к которой будут привлекать прежде всего частный капитал. В том числе по структуре этой платформы, полномочиям и управлении.

Таким образом, Меморандум официально закрепляет предварительное обсуждение возможностей привлечения государственных и частных инвестиций в Украину, состоявшееся в сентябре между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком, добавили в прес-службе.

BlackRock - международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая по размеру активов в управлении. Размер активов под управлением - 10 трлн на январь 2022 года.

Напомним, хедж-фонд BlackRock был одним из основных держателей евробондов Украины.

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