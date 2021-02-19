Bank of America попередив про "бульбашки" акцій технологічних компаній та біткойна

Як відзначає інвестиційний банк, з березня минулого року світова ринкова капіталізація зросла на 50 трлн доларів, або на 6,2 млрд доларів за годину, що майже в 10 разів швидше, ніж темпи, що спостерігалися відразу після глобальної фінансової кризи 2008 року.

Безпрецедентні суми грошей, кинуті політиками на світові фінансові ринки, підняли акції технологічних компаній до рекордних значень, оскільки інвестори погналися за прибутковістю інвестицій від біткойнів до реальних активів.

Федеральна резервна система США, наприклад, купувала облігації рекордними темпами, подвоївши свій баланс до майже 8 трлн доларів менше ніж за рік. За той же період ринкова вартість п'яти найбільших технологічних компаній збільшилася вдвічі.

BofA очікує більш ніж 10%-ного відкату акцій, які торгуються з прибутком, що перевищує 12-місячний форвард більш ніж у 22 рази, що є найвищим показником з часів бульбашки доткомів у кінці 1990-х.

За останні шість тижнів великі технологічні компанії залучили рекордні 19 млрд доларів. За даними BofA, фонди облігацій за тиждень до середи зібрали 12,6 млрд доларів.