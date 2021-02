Уолл-стріт впала через несподіване зростання заявок на допомогу з безробіття в США

Індекс Dow Jones знизився на 0,85%, до 31 345,27, S&P 500 впав на 0,83% до 3898,88, а індекс Nasdaq Composite знизився на 1,10% до 13 812,17 пунктів.

Звіт Міністерства праці США показав, що первинні заявки на допомогу з безробіття склали 861 000 минулого тижня, у порівнянні з 848 000 на попередньому тижні.

"Єдина частина економіки, яка, як і раніше, розчаровує, - це явно картина зайнятості", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег LPL Financial в Шарлотті, Північна Кароліна.

Фондові індекси США досягли рекордних максимумів на початку тижня, але поступово знизилися після зростання прибутковості казначейських облігацій, що призвело до побоювань більш високої інфляції.

Ці побоювання підштовхнули інвесторів фіксувати прибуток по акціях з високою оцінкою в секторах технологій і послуг зв'язку S&P 500, які забезпечили 76%-й зростання індексу з мінімумів березня 2020 року.

Акції Apple Inc., Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Tesla Inc і Alphabet Inc впали на 0,8-2,0%.

Акції Facebook Inc впали на 1,3%, оскільки Уолл-стріт оцінила наслідки кроку по блокуванню всього новинного контенту в Австралії.