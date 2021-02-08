Світові ринки зросли до максимумів в надії на відновлення економіки

Світові фондові ринки в понеділок, 8 лютого, піднялися до максимальних значень в історії. Основні індекси Уолл-стріт також досягли рекордних максимумів.

Конгрес США в п'ятницю схвалив план бюджету, який дозволить реалізувати законопроект про боротьбу з коронавірусом в найближчі тижні без підтримки республіканців.

Настрою підняв коментар міністра фінансів США Джанет Йеллен про те, що якщо Конгрес схвалить план на 1,9 трильйона доларів, у наступному році країна повернеться до повної зайнятості.

"Зараз у нас склалася ситуація, коли демократам не потрібно республіканське схвалення, щоб просуватися вперед з повним пакетом стимулів на суму 1,9 трильйона доларів", - сказав Томас Хейс, керуючий член Great Hill Capital LLC в Нью-Йорку.

Індекс Dow Jones виріс на 0,58%, до 31 329,64, S&P 500 виріс на 0,51%, до 3906,71, а індекс Nasdaq Ce виріс на 0,67%, до 13 949,47.

Індекси S&P 500 і Dow ростуть шосту сесію поспіль, що стало їх найтривалішою смугою зростання з серпня.

Індекс світових фондових індексів MSCI 50 країн досяг дев'ятого рекордного максимуму за 2021 рік,

Ціни на нафту зросли до найвищого рівня за більш ніж рік, піднявши акції енергетичних компаній на 2,2%. Нафта Brent подорожчала до 60 доларів за барель.

Прогрес у здійсненні вакцинації та оптимістични прибуток за четвертий квартал допомогли інвесторам позбутися побоювань з приводу короткострокового відкату акцій через завищені оцінки і збільшення числа випадків зараження коронавірусом.

Біткойн виріс більш ніж на 10% до рекордного рівня після того, як Tesla Inc заявила, що інвестувала близько 1,5 мільярда доларів в криптовалюту і почне приймати платежі в біткойнах за свої автомобілі та інші продукти. Акції Tesla зросли приблизно на 2%.