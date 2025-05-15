Банк может заблокировать счет из-за превышения лимита на переводы: как действовать украинцам

Она объяснила механизм разблокировки счета, а также дала несколько советов, как избежать нежелательной блокировки карты.

Как разблокировать счет

Павленко напомнила, что с 1 июня 2025 года вступят в силу новые правила карточных переводов: лимит для клиентов среднего и низкого риска снизится со 150 тысяч гривен в месяц до 100 тысяч гривен, тогда как для высокорисковых клиентов он останется на уровне 50 тысяч.

По ее словам, если клиент получил сообщение о блокировке счета или не может осуществить ни одной транзакции (например, оплатить покупки в магазине), нужно не медлить и немедленно обратиться в банк через любой доступный канал связи.

"После обращения банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения относительно активности по карте. Важно, чтобы клиент с пониманием отнесся к такому требованию", - пояснила банкир.

В большинстве случаев после предоставления объяснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету. Если же предоставленная информация оказывается недостаточной или не объясняет суть операций, клиенту, вероятно, придется сменить банковское учреждение. "В таком случае клиент сам инициирует перевод имеющихся средств со счета", - сказала она.

Как избежать блокировки карточного счета:

Ознакомьтесь с условиями обслуживания счета/карты и тарифами, указанными в договоре.

Проверьте лимиты и законодательные ограничения на сайте банка, чтобы не попасть под действие ограничений на переводы.

При открытии счета важно указать цель установления деловых отношений с банком, предоставить перечень запланированных операций, а также информацию об услугах, в которых вы нуждаетесь. Очень важно быть честным относительно объема доходов и максимально ожидаемой суммы поступлений на счет в течение месяца.

"Чем больше правды в использовании счета - тем меньше вероятность его блокировки", - отмечает банкир.

На этапе открытия счета у специалиста банка могут возникнуть дополнительные вопросы. Важно предоставить исчерпывающие ответы, а при необходимости - дополнительные документы или объяснения.

"Типичная ситуация - клиентка хочет открыть счет, не имея собственных доходов, но ее муж планирует ежемесячно переводить средства на ее карту. В таком случае важно объяснить цель открытия счета, предоставить подтверждающие документы и указать объем ежемесячных переводов в сопоставлении с доходами мужа. Если, например, официальный доход мужа составляет 40 тысяч гривен, а переводы на карту жены - 10 тысяч гривен, это не вызовет трудностей для открытия счета", - объясняет эксперт.