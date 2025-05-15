Банк может заблокировать счет из-за превышения лимита на переводы: как действовать украинцам

Большинство украинских большинство банков применяет ограничения в случае нетипичной активности на счете или превышения лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Марину Павленко, ведущего эксперта по финансовому мониторингу Глобус Банка.
Она объяснила механизм разблокировки счета, а также дала несколько советов, как избежать нежелательной блокировки карты.
Павленко напомнила, что с 1 июня 2025 года вступят в силу новые правила карточных переводов: лимит для клиентов среднего и низкого риска снизится со 150 тысяч гривен в месяц до 100 тысяч гривен, тогда как для высокорисковых клиентов он останется на уровне 50 тысяч.
По ее словам, если клиент получил сообщение о блокировке счета или не может осуществить ни одной транзакции (например, оплатить покупки в магазине), нужно не медлить и немедленно обратиться в банк через любой доступный канал связи.
"После обращения банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения относительно активности по карте. Важно, чтобы клиент с пониманием отнесся к такому требованию", - пояснила банкир.
В большинстве случаев после предоставления объяснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету. Если же предоставленная информация оказывается недостаточной или не объясняет суть операций, клиенту, вероятно, придется сменить банковское учреждение. "В таком случае клиент сам инициирует перевод имеющихся средств со счета", - сказала она.
Как избежать блокировки карточного счета:
"Типичная ситуация - клиентка хочет открыть счет, не имея собственных доходов, но ее муж планирует ежемесячно переводить средства на ее карту. В таком случае важно объяснить цель открытия счета, предоставить подтверждающие документы и указать объем ежемесячных переводов в сопоставлении с доходами мужа. Если, например, официальный доход мужа составляет 40 тысяч гривен, а переводы на карту жены - 10 тысяч гривен, это не вызовет трудностей для открытия счета", - объясняет эксперт.
Напомним, с 1 февраля 2025 года установлены лимиты на уровне 150 тысяч гривен для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска. Это касается не только карточных переводов, но и платежей через IBAN. С 1 июня они будут снижены до 100 тысяч. Для клиентов "высокого" уровня риска лимит останется прежним - 50 тысяч гривен в месяц.
В то же время банки могут отменить лимиты, если будут введены эффективные инструменты для противодействия явлению дропов, в частности соответствующий реестр и механизмы автоматизированной верификации банками доходов своих клиентов.
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