Банк може заблокувати рахунок через перевищення ліміту на перекази: як діяти українцям

Вона пояснила механізм розблокування рахунку, а також надала кілька порад, як уникнути небажаного блокування картки.

Як розблокувати рахунок

Павленко нагадала, що з 1 червня 2025 року набудуть чинності нові правила карткових переказів: ліміт для клієнтів середнього та низького ризику знизиться зі 150 тисяч гривень на місяць до 100 тисяч гривень, тоді як для високоризикових клієнтів він залишиться на рівні 50 тисяч.

За її словами, якщо клієнт отримав повідомлення про блокування рахунку або не може здійснити жодної транзакції (наприклад, оплатити покупки в магазині), потрібно не зволікати і негайно звернутися до банку через будь-який доступний канал зв’язку.

"Після звернення банк може попросити клієнта надати документи, що підтверджують доходи, або пояснення щодо активності за карткою. Важливо, щоб клієнт із розумінням поставився до такої вимоги", - пояснила банкірка.

У більшості випадків після надання пояснень і документів клієнтові відновлюють доступ до рахунку. Якщо ж надана інформація виявляється недостатньою або не пояснює суть операцій, клієнту, ймовірно, доведеться змінити банківську установу. "У такому разі клієнт сам ініціює переказ наявних коштів з рахунку", - сказала вона.

Як уникнути блокування карткового рахунку:

Ознайомтеся з умовами обслуговування рахунку / картки та тарифами, зазначеними в договорі.

Перевірте ліміти та законодавчі обмеження на сайті банку, щоб не потрапити під дію обмежень на перекази.

Під час відкриття рахунку важливо зазначити мету встановлення ділових відносин з банком, надати перелік запланованих операцій, а також інформацію про послуги, яких ви потребуєте. Надзвичайно важливо бути чесним щодо обсягу доходів та максимально очікуваної суми надходжень на рахунок протягом місяця.

"Чим більше правди у використанні рахунку - тим меншою є ймовірність його блокування", - наголошує банкірка.

На етапі відкриття рахунку у фахівця банку можуть виникнути додаткові запитання. Важливо надати вичерпні відповіді, а за потреби - додаткові документи або пояснення.

"Типова ситуація - клієнтка хоче відкрити рахунок, не маючи власних доходів, але її чоловік планує щомісяця переказувати кошти на її картку. У такому випадку важливо пояснити мету відкриття рахунку, надати підтверджувальні документи і вказати обсяг щомісячних переказів у зіставленні з доходами чоловіка. Якщо, наприклад, офіційний дохід чоловіка становить 40 тисяч гривень, а перекази на картку дружини - 10 тисяч гривень, це не викличе труднощів для відкриття рахунку", - пояснює експертка.