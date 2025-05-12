Банки срежут лимиты: сколько можно будет перевести по карте с 1 июня
Банки снизят лимиты по денежным операциям для украинцев с 1 июня 2025 года. Это касается не только карточных переводов, но и платежей через IBAN.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на меморандум банков за декабрь 2025 года.
Банки установили с 1 февраля лимит на переводы на уровне 150 тысяч гривен. С 1 июня он будет снижен до 100 тысяч гривен. Это ограничение действует для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска.
Как сообщил РБК-Украина представитель одного из банков, который подписал меморандум, все остается, как планировалось.
"То есть анонсированное понижение произойдет. Пока подписанты меморандума не сталкивались с проблемами действия ограничений. То есть оттока клиентов не наблюдается. Это было самое главное опасение", - добавил банкир.
Для клиентов "высокого" уровня риска лимит останется прежним - 50 тысяч гривен в месяц.
Лимиты не касаются клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов.
Лимиты НБУ
Национальный банк Украины с 1 октября 2024 года установил ограничения на исходящие переводы с карты на карту (P2P) в сумме до 150 тысяч гривен в месяц. Этот лимит действовал до 1 апреля 2025 года.
В декабре 2024 года крупнейшие банки Украины подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг". Фактически он заменил ограничения НБУ.
Подтверждение доходов
Согласно меморандуму банков, документальное доказательство доходов предусматривает в т.ч. справки ОК5 и ОК7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, и подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности.
Клиенты, которые планируют переводы сверх установленного лимита в месяц, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов. При документальном подтверждении источников доходов банки-участники будут устанавливать/отменять лимиты на операции в соответствии с финансовой возможностью таких клиентов, в т.ч. через контроль сумм поступлений на счета.
Банки-участники также вели ограничение на количество счетов, открытых в одной валюте для одного клиента, на уровне не более трех счетов для клиентов без документально подтвержденных источников доходов
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