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Банки могут отменить лимиты на переводы для украинцев: при каком условии

Украина, Четверг 15 мая 2025 08:22
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Банки могут отменить лимиты на переводы для украинцев: при каком условии Фото: Лимиты на переводы для украинцев могут отменить в будущем (Виталий Носач, РБК-Украина
Автор: Александр Белоус

Украинские банки подписали меморандум и установили лимиты на переводы для украинцев. Но в будущем они могут быть отменены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя исполнительного директора НАБУ, главы проектного офиса Дмитрия Глинского.

Глинский сообщил, что пока тема смягчения или пересмотра лимитов не обсуждалась.

"Но если в будущем будут введены эффективные инструменты для противодействия явлению дропов, в частности соответствующий реестр и механизмы автоматизированной верификации банками доходов своих клиентов, потребность в унифицированных лимитах может исчезнуть сама собой", - сказал он.

Глинский отметил, что сейчас банки применяют риск-ориентированный подход: для клиентов, которые имеют подтвержденные источники доходов, никаких препятствий в проведении операций не возникает, и только транзакции с признаками риска могут быть ограничены банками в пределах их полномочий.

По его словам, лимиты на p2p-переводы, установленные Национальным банком Украины осенью прошлого года, были введены сроком на 6 месяцев и завершили свое действие в определенный срок - с 1 апреля.

"В то же время меморандум, как согласованный рыночный подход к противодействию злоупотреблениям, стал одним из факторов, которые позволили не продлевать действие соответствующих ограничений",- сказал он.

Меморандум банков

Глинский сообщил, что по состоянию на середину мая к меморандуму об ограничении переводов присоединились 51 банк и две небанковские финансовые компании.

"За пределами остаются несколько банков, доля которых на рынке услуг физическим лицам и ФОП близка к нулю, следовательно отсутствие их среди участников меморандума не препятствует установлению на рынке предусмотренных меморандумом подходов и практик", - сказал он.

По его словам, меморандум и законодательство в сфере финансового мониторинга оставляют банкам немало пространства для реализации собственных политик и механизмов в этой сфере.

Глинский также добавил, что ограничения не повлияли на работу банков. "Все банки, которые активно обслуживают физических лиц и ФОП, являются участниками меморандума, следовательно это не создает условий для оттока клиентов из этих банков", - сказал он.

Лимиты банков

Напомним, банки установили лимиты по денежным операциям для украинцев с 1 февраля 2025 года на уровне 150 тысяч гривен для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска. Это касается не только карточных переводов, но и платежей через IBAN. С 1 июня они будут снижены до 100 тысяч. Для клиентов "высокого" уровня риска лимит останется таким же - 50 тысяч гривен в месяц.

Напомним, "дроп" - это лицо получает на свой счет средства от правонарушителей, после чего перечисляет эти деньги на другой счет или снимает наличные и передает их преступникам. За это такой посредник получает вознаграждение.

Подробнее о дропах читайте в материале РБК-Украина"Кто такие "дропы" и как в Украине борются с ними".

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