США ввели санкції проти російсько-чеської платформи для обміну криптовалют. Допомагала хакерам
Фото: США наклали санкції на платформу для обміну криптовалют (Getty Images)
Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти платформи для обміну криптовалют під назвою SUEX. Ця платформа зареєстрована на територіях Росії та Чехії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну США.
Як зазначають в Мінфіні США, платформа SUEX допомагала хакерам-вимагачам для отримання власної незаконної вигоди. Зокрема, платформа допомагала кіберзловмисникам полегшити транзакції, пов'язані з нелегальним активами.
Американський Мінфін виявив зв'язок платформи SUEX з вісьмома вимагачами. Аналіз показав, що понад 40% транзакцій на платформі SUEX пов'язані з кіберзловмисниками.