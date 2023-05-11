Банк Англии повысил ставку до максимума с 2008 года из-за рекордной инфляции

Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 0,25 п.п. до 4,5%, доведя стоимость заимствований до самого высокого уровня с 2008 года, поскольку он стремится обуздать самую высокую инфляцию среди всех крупных экономик.

Центральный банк больше не предсказывает рецессию после того, пересмотрев свои прогнозы роста по сравнению с мрачными данными, опубликованными в феврале.

Но теперь он также ожидает, что инфляция будет падать медленнее, чем ожидалось, в основном из-за неожиданно большого и постоянного роста цен на продукты питания.

Банк Англии был первым крупным центральным банком, который начал повышать стоимость заимствований в декабре 2021 года, но критики обвиняли его в недостаточно агрессивных действиях, поскольку в октябре инфляция достигла максимума за четыре десятилетия в 11,1%.

На прошлой неделе Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк повысили базовые процентные ставки по займам на 25 базисных пунктов. В то время как председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул на паузу, президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что останавливаться еще рано.

Проблема высокой инфляции в Британии во многом связана с ее сильной зависимостью от импорта природного газа для выработки электроэнергии, что сделало ее особенно уязвимой перед скачком цен на энергоносители после вторжения России в Украину в прошлом году.

Цены на энергоносители сейчас резко упали, и центральный банк ожидает, что к концу этого года инфляция снизится до 5,1% с 10,1% в марте. Но это меньшее снижение, чем падение до 3,9%, которое прогнозировалось в феврале, и Банк Англии прогнозирует, что инфляция не вернется к своему целевому уровню в 2% до начала 2025 года.

По данным Банка Англии, более высокие прогнозы цен на продукты питания добавили примерно 1 процентный пункт к будущей инфляции по сравнению с февралем.

Банк Англии обеспокоен тем, что недавний сильный рост заработной платы может превратиться в долгосрочную проблему для экономики. "Ставки заработной платы могут стабилизироваться на уровне выше тех, которые соответствуют целевому уровню инфляции в 2% в среднесрочной перспективе", - заявил центральный банк.

Банк Англии прогнозирует, что в этом году экономика вырастет на 0,25% по сравнению с февральским прогнозом сокращения на 0,5%. Более дешевая энергия, налогово-бюджетное стимулирование и улучшение деловой и потребительской уверенности привели к тому, что Банк Англии больше не прогнозирует рецессию в этом году и ожидает, что через три года экономика вырастет на 2,25% по сравнению с предыдущим периодом.