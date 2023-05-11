Банк Англії підвищив ставку до максимуму з 2008 року через рекордну інфляцію

Банк Англії підвищив ключову процентну ставку на 0,25 в.п. до 4,5%, довівши вартість запозичень до найвищого рівня з 2008 року, оскільки він прагне приборкати найвищу інфляцію серед усіх великих економік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Центральний банк більше не передбачає рецесію після того, переглянувши свої прогнози зростання порівняно з похмурими даними, опублікованими в лютому.

Але тепер він також очікує, що інфляція падатиме повільніше, ніж очікувалося, в основному через несподівано велике і постійне зростання цін на продукти харчування.

Банк Англії був першим великим центральним банком, який почав підвищувати вартість запозичень у грудні 2021 року, але критики звинувачували його в недостатньо агресивних діях, оскільки в жовтні інфляція досягла максимуму за чотири десятиліття 11,1%.

Минулого тижня Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк підвищили базові відсоткові ставки за позиками на 25 базисних пунктів. У той час, як голова ФРС Джером Пауелл натякнув на паузу, президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що зупинятися ще рано.

Проблема високої інфляції в Британії багато в чому пов'язана з її сильною залежністю від імпорту природного газу для вироблення електроенергії, що зробило її особливо вразливою до стрибків цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну минулого року.

Ціни на енергоносії зараз різко впали, і центральний банк очікує, що до кінця цього року інфляція знизиться до 5,1% із 10,1% у березні. Але це менше зниження, ніж падіння до 3,9%, яке прогнозувалося у лютому, і Банк Англії прогнозує, що інфляція не повернеться до свого цільового рівня 2% до початку 2025 року.

За даними Банку Англії, вищі прогнози цін на продукти харчування додали приблизно 1 процентний пункт до майбутньої інфляції порівняно з лютим.

Банк Англії стурбований тим, що недавнє сильне зростання заробітної плати може перетворитися на довгострокову проблему для економіки. "Ставки заробітної плати можуть стабілізуватися на рівні вище за ті, які відповідають цільовому рівню інфляції у 2% у середньостроковій перспективі", - заявив центральний банк.

Банк Англії прогнозує, що цього року економіка зросте на 0,25%, порівняно з лютневим прогнозом скорочення на 0,5%. Дешевша енергія, податково-бюджетне стимулювання та покращення ділової та споживчої впевненості призвели до того, що Банк Англії більше не прогнозує рецесію цього року та очікує, що через три роки економіка зросте на 2,25% порівняно з попереднім періодом.