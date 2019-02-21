У Бангладеш під час пожежі в житловому будинку загинули понад півсотні людей

Число жертв може зрости

В результате пожара в старом городе столицы Бангладеш - Дакки - погибли более 50 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Пламя вспыхнуло вечером в среду, 20 февраля, в жилом здании, частично используемом как химический склад. По данным местных СМИ, огонь также распространился на близлежащие здания.

"На данный момент обнаружено 56 тел. Число может возрасти, поскольку поиски все еще продолжаются", - сказал Джульфикар Рахман из пожарной службы и гражданской обороны.

Напомним, 18 февраля в Черниговской области при пожаре в частном доме погибли три малолетних ребенка - 2015, 2016 и 2017 годов рождения. Дом горел в течение двух часов, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Также 12 февраля в результате пожара в отеле Arpit Palace в Дели (Индия) погибли не менее 17 человек. Также пожарные сообщили о трех пострадавших.

Двумя днями ранее в Квебеке в результате пожара в жилом доме погибли трое людей. Еще 14 человек были госпитализированы с различными травмами.