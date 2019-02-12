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Число загиблих при пожежі в Делі суттєво зросло

Новини » Надзвичайні події    12.02.2019 - 08:54
Число загиблих при пожежі в Делі суттєво зросло
Фото: наслідки пожежі в Делі (twitter.com/massinfomediaco)

На даний момент відомо про загибель не менше 17 осіб

В результаті пожежі в готелі Arpit Palace в Делі (Індія) загинуло не менше 17 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NDTV.

Повідомляється, що на даний момент відомо про не менше 17 загиблих при пожежі. Також повідомляється про трьох постраждалих, усього в приміщенні знаходилися 150 осіб. Місцеві ЗМІ зазначають, що рятувальники евакуювали з готелю близько 50 осіб.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі індійського Делі загорівся готель. Спочатку повідомлялося про дев'ять загиблих. Займання сталося на четвертому і п'ятому поверхах близько 00:30 за київським часом, вогонь загасили за чотири готини. Причина пожежі встановлюється. Попередньо, загоряння могло початися через коротке замикання.

Відзначимо, раніше стало відомо, що в Бразилії число загиблих при прориві греблі в південно-східному штаті Мінас-Жерайс збільшилося до 165 осіб. За останніми даними, зниклими безвісти вважаються ще 160 осіб. Прорив дамби стався 25 січня, загородження стримувало воду з відходами металургійної промисловості.


 

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