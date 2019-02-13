Балуха етапували з керченської колонії до Сімферополя

Ймовірно, що Балуха етапували для участі в судовому засіданні

Украинского политзаключенного Владимира Балуха доставили из керченской колонии в СИЗО Симферополя, вероятно для участия в судебном заседании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу" на странице в Facebook.

Пресс-служба так называемого "Верховного суда" Крыма сообщила, что 30 января "суд получил кассационную жалобу "прокуратуры" Крыма относительно решения "Раздольського райсуда" в деле о якобы дезорганизации Балухом работы изолятора.

Текст кассации пока не обнародован, поэтому неизвестно, что именно хочет обжаловать "прокуратура".

Отметим, в оккупированном Россией Крыму судья так называемого "Керченского городского суда" Александр Ковалев 25 января не удовлетворил ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении.

РБК-Украина писало, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что Балух не намерен просить о помиловании.

28 января Верховный суд аннексированного Россией Крыма отказал адвокатам украинского активиста Владимира Балуха в уменьшении срока заключение.