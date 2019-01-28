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Балух не буде просити про помилування, - Чийгоз

Новини » Суспільство    28.01.2019 - 17:24
Балух не буде просити про помилування, - Чийгоз
Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Чийгоз зазначив, що Балух усвідомлює, що ніякого правосуддя в Росії немає

Український політв'язень Володимир Балух не має наміру просити про помилування. Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

"Балух усвідомлює, що ніякого правосуддя в Росії немає і рішення про відмову у звільненні його не здивувало. Він не визнає свою провину. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом Росії, засуджений повинен визнати провину і звернутися з проханням про помилування. Просити, щоб його помилували і "дали умовно", він не буде. Свій термін він буде досиджувати", - сказав Чийгоз.

Нагадаємо, в анексованому Росією Криму суддя так званого Керченського міського суду Олександр Ковальов 25 січня не задовольнив клопотання захисту українського активіста Володимира Балуха про його умовно-дострокове звільнення.

До цього адвокат українського активіста і політв'язня Володимира Балуха Дмитро Дінзе повідомляв, що сторона захисту подала прохання про його условно-дострокове звільнення.

Також повідомлялося, що український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до радника президента Російської Федерації Михайла Федотова з вимогою надати офіційні документи про стан здоров'я українських політв'язнів Олега Сенцова і Володимира Балуха.

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