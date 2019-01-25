"Суд" в окупованому Криму не звільнив достроково Балуха

Фото: Володимир Балух (crimeahrg.org)

Щодо Балуха нібито зафіксовано 51 порушення і він перебуває на 3 видах профілактичного обліку

В анексованому Росією Криму суддя так званого "Керченського міського суду" Олександр Ковальов сьогодні, 25 січня, не задовольнив клопотання захисту українського активіста Володимира Балуха про його умовно-дострокове звільнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу" Facebook.

Як повідомляється, на засідання в Керч приїхали активісти з інших регіонів Криму, щоб підтримати українця.

Представники керченської колонії заявили, що адміністрація не підтримує умовно-дострокове звільнення Балуха посилаючись на те, що він знаходиться в колонії менше 6 місяців, і "це період його особистість не достатньо вивчена".

"Прокурор" виступив проти УДО Володимира, так як за час його перебування в СІЗО нібито зафіксовано 51 порушення і він перебуває на 3 видах профілактичного обліку, в тому числі як "схильний до нападу на представників правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало про початок засідання "суду" у справі Балуху. Зазначалося, що українці приїхали підтримати активісти з інших регіонів Криму.

Нагадаємо, адвокат українського активіста і політв'язня Володимира Балуха Дмитро Дінзе повідомляв, що сторона захисту подала прохання про його умовно-дострокове звільнення.

Також повідомлялося, що український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до радника президента Російської Федерації Михайла Федотова з вимогою надати офіційні документи про стан здоров'я українських політв'язнів Олега Сенцова і Володимира Балуха.