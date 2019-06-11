Балух повідомив про біль у грудях

Український політв'язень Володимир Балух повідомив про біль у голові та грудях. Про це заявила адвокат Ольга Дінзе, повідомляє "Крим.Реалії".

Як зазначається, вона відвідала Балуха 10 червня. Його після кількох місяців перебування у штрафному ізоляторі колонії Тверській області Росії перевели в тюремну лікарню Торжка.

"Вчора вдалося його відвідати в навчально-профілактичному закладі. Почуває він себе трохи краще, спали набряки. Але особливого лікування, як і діагнозу, досі йому не поставили. Йому дають серцеві ліки і заспокійливе. Більше жодних ліків не дають. Він скаржиться виключно на головний біль і зліва у грудях", - розповіла Дінзе.

За її словами, Балух у російській колонії принципово не їсть.

"Йому прийшла нарешті посилка, яку відправили ще до його поміщення в ШІЗО. Частина продуктів прострочена, але йому достатньо. Їжа поки є. Він принципово не харчується в колонії", - повідомила адвокат.

Нагадаємо, українському консулу відмовили у зустрічі з Балухом. До політв'язня не допускають українських консулів за нібито його російське громадянство.

РБК-Україна писало, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що Балух не має наміру просити про помилування.

28 січня Верховний суд анексованого Росією Криму відмовив адвокатам українського активіста Володимира Балуха в зменшенні терміну ув'язнення.