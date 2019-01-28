Балух не буде просити про помилування, - Чийгоз

Чийгоз зазначив, що Балух усвідомлює, що ніякого правосуддя в Росії немає

Украинский политзаключенный Владимир Балух не намерен просить о помиловании. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

"Балух осознает, что никакого правосудия в России нет и решение об отказе в освобождении его не удивило. Он не признает свою вину. Согласно уголовно-процессуальному кодексу России, осужденный должен признать вину и обратится с просьбой о помиловании. Просить, чтобы его помиловали и "дали условно", он не будет. Свой срок он будет досиживать", - сказал Чийгоз.

Напомним, в аннексированном Россией Крыму судья так называемого Керченского городского суда Александр Ковалев сегодня 25 января не удовлетворил ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха об его условно-досрочном освобождении.

До этого адвокат украинского активиста и политзаключенного Владимира Балуха Дмитрий Динзе сообщал, что сторона защиты подала прошение о его условно-досрочном освобождении.

Также сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к советнику президента Российской Федерации Михаилу Федотову с требованием предоставить официальные документы о состоянии здоровья украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха.