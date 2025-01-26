В Балтийском море обнаружили судно, возможно, причастное к повреждению кабеля, - СМИ

Центр морских операций Латвии провел анализ движения судов в районе повреждения кабеля и обнаружил еще два судна, которые находились за пределами территориальных вод и эксклюзивной зоны Латвии.

Сейчас военно-морские силы Латвии направили патрульный корабль для проверки судна, которое, возможно, причастно к инциденту.

Также полиция проинформировала о происшествии союзников по НАТО, включая Швецию, и продолжают обмениваться информацией об инциденте.