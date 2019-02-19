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У Балтійському морі зіткнулися два судна

Новини » Надзвичайні події    19.02.2019 - 21:20
У Балтійському морі зіткнулися два судна
Фото: наслідки зіткнення (ostsee-zeitung.de)

В результаті зіткнення постраждали 15 людей

У вівторок, 19 лютого, у Балтійському морі зіткнулися два судна, в результаті чого постраждали щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ostsee Zeitung.

Повідомляється, що подія сталася за участю вантажного судна Raba і швидкохідного судна World Bora біля берегів німецького острова Рюген. Четверо потерпілих перебувають у важкому стані.

РБК-Україна писало, що 1 січня біля берегів Криму сталися вибухи і пожежа на двох танкерах Maestro та Candy, які йшли під прапором Танзанії. Танкер Maestro йшов в російський Темрюк, на його борту знаходилися 14 осіб - громадяни Туреччини та Індії. На борту танкера Candy знаходилися 17 людей - громадяни Туреччини та Індії.

Нагадаємо, біля берегів Норвегії фрегат Helge Ingstad, який повертався з навчань НАТО, зіткнувся з танкером Sola TS. В результаті зіткнення постраждали сім осіб. За даними рятувальників, фрегат зі 137 людьми на борту втратив керування і почав дрейфувати до берега. На кораблі залишилися десять чоловік, решта були евакуйовані.

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